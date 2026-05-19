В Мурманской области подвели итоги регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна»

В этом году его проводили уже в пятый раз. В участие в «Студвесне» приняли более тысячи студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. Фестиваль проводят по девяти направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное мастерство, мода, медиа, видео и арт.

Ирина Семихина, руководитель Мурманской региональной дирекции программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна»: «Студвесна» — это, конечно, молодость, счастье, энергия для ребят. Это огромная для них возможность. Моё счастье в том, что я могу им эту возможность подарить. Это сильно и громко сказано. Мы можем предложить им, по крайней мере, самовыразиться, показать себя».

Валерия Мамедова разработала дизайн для конкурсной работы в направлении «Арт» и выполнила кастомизацию вещи. Девушка довольна результатом и полученный опыт мотивирует её развиваться дальше. Фестиваль Валерия назвала возможностью проявить себя в новом деле и получить признание.

Валерия Мамедова, участница «Студвесны»: «В следующем году, в сотой весне я бы хотела поучаствовать, потому что этот опыт для меня, который, повторюсь, очень для меня ценен».

Татьяна Васильева, подруга Валерии, также участвует в конкурсе в этой же номинации. Северянка разработала серию плакатов. Татьяна впервые участвует в этом конкурсе, но уже смогла завоевать третье место. В следующем году она планирует снова выступить и победить.

Татьяна Васильева, участница «Студвесны»: «Нам дали тему, одна из тем была «Север без конца и края». А я не захотела сделать что-то банальное, выбрала вот такие ироничные плакаты. У меня на первом плакате были белые медведи в порту, на втором плакате люди со снегом, на третьем плакате луна и солнце на ринге встречаются».

Организаторы фестиваля отмечают, что студенты Заполярья показали высокий уровень мастерства. По итогам регионального конкурса этапа сформированы делегации, которые отправятся в Красноярск и Хабаровск для участия во всероссийских финалах.