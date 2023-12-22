В Мурманской области подвели итоги спортивного года

Заслуженные награды жителям Кольского Заполярья вручил Андрей Чибис.

Победителей, призёров различных соревнований, программ и проектов, а также сильнейших спортсменов Мурманской области чествовали на подведении итогов 2023 года.

Во время мероприятия наградили победителей Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов, выбрали лучших тренеров года, народную команду и лучшее молодёжное спортивное пространство в регионе, которым, кстати, стали «СОПКИ.СПОРТ» в Алакуртти.

Помимо медалей и грамот отличившимся вручили денежные сертификаты на покупку спортинвентаря, оборудования и ремонт в учреждениях.