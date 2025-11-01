В Мурманской области подвели итоги второго этапа операции «Нелегал»

Полицейские осуществляли проверки вместе с коллегами из других правоохранительных ведомств. Главной целью операции было пресечь преступления и административные правонарушения в сфере миграции.

Правоохранители проверили, как иностранцы соблюдают миграционное законодательство. Мониторинг проводили на стройплощадках, предприятиях торговли и общественного питания, в сфере пассажирских перевозок. Пристальное внимание уделяли возможной фиктивной регистрации по месту пребывания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в результате полицейские выявили почти 150 нарушений миграционного законодательства. В отношении 13 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы России, вынесено 9 решений о запрете на въезд в нашу страну и 3 - о депортации.

Кроме того, было установлено местонахождение двух мигрантов, которые числились в федеральном и межгосударственном розыске. В результате оперативных действий на одном из строительных объектов идентифицировали 12 нарушителей, где вели трудовую деятельность с грубым несоблюдением миграционных правил.