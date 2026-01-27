В Мурманской области полицейские пресекли наркотический транзит

Задержаны два жителя Санкт-Петербурга, подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков в особо крупом размере.

Полицейские остановили автомобиль на въезде в Мончегорск. Под задним сидением машины были обнаружены полимерные пакеты с синтетическим наркотиком массой около 4 килограммов.

Задержанными подозреваемыми оказались жители Санкт-Петербурга. Они планировали распространить запрещённые средства в Заполярье. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.