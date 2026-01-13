В Мурманской области полицейские задержали хитреца, научившегося мошенничеству в Сети

40-летний житель Кандалакшского округа размещал на торговых интернет-площадках заказы на два внешне похожих товара – дорогостоящий и дешёвый аналог.

После получения посылок в пунктах выдачи он вскрывал упаковки, менял товары местами и отказывался от дорогой покупки.

Полицейские уже установили четыре аналогичных эпизода мошенничества с бытовой техникой и электроникой. Сумма причинённого ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Задержанный признал вину и пояснил, что узнал о данной схеме в интернете. Все похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.