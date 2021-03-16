В Мурманской области полным ходом идёт реновация ЗАТО

Реализация комплексного плана проходит по чёткому графику. Например, уже в девяти домах посёлка Видяево из 12, входящих в программу реновации, проводится капитальный ремонт.

Капитальный ремонт жилья для военнослужащих в рамках программы реновации ЗАТО начался. В посёлке Видяево обновляют уже 9 домов. В первую очередь рабочие занялись утеплением фасадов. Здания, построенные ещё в советское время по южному типу, то есть с тонкими стенами.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Поэтому они не отапливаются, стены холодные. Радиаторов нет. Поэтому стены здесь минплитой сделали утепление, красивый фасад такой с двух сторон. Межпанельные швы здесь сделаны. Плюс сделается тепловой контур в подъездах за счёт этих денег. Там ставятся стеклопакеты, потому что у нас они не во всех домах. Утепляются такие подъезды. Становится ещё уютней и комфортней».

Также здесь ремонтируют кровли. На оставшиеся средства будут заменены инженерные сети в подвалах. Все работы должны завершить до 1 июля.

Важно, что решение о проведении тех или иных ремонтов принимает сам муниципалитет. А в Видяево учитывали ещё и мнение жителей.

Вячеслав Градов, глава ЗАТО Видяево: «Берём первые дома, те из которых больше всего жалоб приходило. Начали с того, что начали ремонтировать кровлю. Потом будет всё напрасно, если мы её не отремонтируем. Дальше - по обстановке, если нам будут деньги выделяться, то отремонтируем квартиры для военнослужащих, для членов их семей. Чтобы вновь прибывающие люди сюда служить заезжали в нормальные квартиры».

Сейчас в Видяево жилфонд составляет 46 домов, также есть 15 законсервированных за ненадобностью, отмечает глава. Возможно, благодаря программе реновации сюда начнут приезжать люди, и с годами можно будет вернуть в строй хотя бы часть заколоченных многоэтажек. Но это дело будущего.

А сейчас, по словам подрядчика, который, кстати, наш местный и хорошо знаком с особенностями работы в северных условиях, ремонты проходят по графику и без проблем.

Сергей Татарин, главный инженер компании подрядчика: «Практически все работы отмечены, проходят экспертизы. Я думаю, здесь даже наоборот придётся ещё переквалифицировать какие-то вещи. На суммы, которые останутся, можно будет сделать дополнительные работы по другим домам».

На реновацию Видяево в этом году выделен 81 миллион рублей. Кроме того, крышу одного дома в ЗАТО отремонтируют на средства собранные Фондом капитального ремонта Мурманской области.

Фёдор Денисов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «За счёт средств Фонда капитального ремонта мы выполняем программу капитального ремонта, утвержденную до 2043 года, региональную программу. Все процессы у нас, так сказать, не мокрые. Их можно выполнять, в том числе и в минусовую температуру, в том числе, как и замена кровельного покрытия».

Напомним, что всего на план реновации ЗАТО и военных городков области в этом году выделено 978 миллионов рублей. Первый этап обновлений затронет 7 муниципалитетов: Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский район.