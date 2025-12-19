День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.25 19:30
В Мурманской области пополнение в рядах аттестованных специалистов в сфере туризма и путешествий
Состоялся очередной квалификационный экзамен для экскурсоводов и гидов-переводчиков.
По его итогам восемь человек, которые справились со всеми испытаниями и продемонстрировали высокие профессиональные знания, получили аттестацию. Их данные внесены в федеральный реестр.
Теперь общее число сертифицированных гидов в Заполярье достигло 219 специалистов. Это важный шаг для развития туриндустрии региона.
Напоминаем, что, выбирая гида для путешествия по Кольскому полуострову, можно проверить его квалификацию на сайте Единого федерального реестра или на портале Министерства туризма региона.
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
