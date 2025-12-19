В Мурманской области пополнение в рядах аттестованных специалистов в сфере туризма и путешествий

Состоялся очередной квалификационный экзамен для экскурсоводов и гидов-переводчиков.

По его итогам восемь человек, которые справились со всеми испытаниями и продемонстрировали высокие профессиональные знания, получили аттестацию. Их данные внесены в федеральный реестр.

Теперь общее число сертифицированных гидов в Заполярье достигло 219 специалистов. Это важный шаг для развития туриндустрии региона.

Напоминаем, что, выбирая гида для путешествия по Кольскому полуострову, можно проверить его квалификацию на сайте Единого федерального реестра или на портале Министерства туризма региона.