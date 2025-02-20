В Мурманской области последние дни работает ярмарка «Мода Скандинавии»

Только по 23 февраля включительно в Оленегорске представлены финские и норвежские бренды верхней одежды, которые уже практически не купить в России.

Интернет-магазин «Мода Скандинавии» закрылся! Свои остатки площадка распродаёт по всем регионам страны. На этой неделе такая ярмарка организована в Оленегорске. Здесь представлена весенняя коллекция - пуховики, парки, ветровки и куртки от ведущих скандинавских брендов по ценам в 2-2,5 раза ниже средне-розничных. Это уникальная возможность приобрести качественную верхнюю одежду выгодно и обновить гардероб.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На выставке представлены коллекции премиум качества. На весенние модели действуют скидки до 50% и до 70%. Такая одежда идеально подойдёт для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. Модели стильные и очень разные, можно подобрать на свой вкус. Размерный ряд от 42-го до 72-го - для мужчин и для женщин».

Виталий, менеджер компании «Орсо Групп»: «Представляю вашему вниманию норвежскую демисезонную куртку от компании «Бьерн Ларсен». Материал верха выполнен из высокотехнологичной мембраны конфиденс, которая защищает вас от снега, ветра и влаги. Внутри и снаружи много карманов, внутри есть дополнительный карман для крупногабаритных вещей. Данную модель можно стирать в машинке при деликатной стирке 30 - 40 градусов. Плюс ко всему - съёмный капюшон. В данной модели вам будет комфортно в морозы при минус 15 градусов».

Только по 23 февраля включительно ярмарка «Мода Скандинавии» будет работать с 10 до 20 часов в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 1 (гостиница «Горняк», вход с улицы Строительной) Ориентир - воздушные шары.

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