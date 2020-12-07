В Мурманской области построят арендные дома

ДОМ.РФ и правительство Мурманской области заключили соглашение о развитии рынка арендного жилья в регионе.

Как отметил, генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере Виталий Мутко во время видеоконференции, строительство такого типа домов поможет некоторым категориям граждан улучшить жилищные условия. Пилотный проект уже запущен в Воронеже, в Мурманске строительство первого арендного дома планируется начать в следующем году.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тот меморандум, который мы подписываем, позволит уже в будущем году начать строительство арендного дома. Мы со своей стороны даём гарантии».