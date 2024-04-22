В Мурманской области построят терминал по перевалке грузов из Беларуси

Между руководством компанией «Морской терминал «Ворота Арктики» и правительством региона состоялось рабочее совещание, а после него было подписано соглашение о сотрудничестве.

Строительство терминала поможет повысить инвестиционную привлекательность Заполярья и, конечно, создаст рабочие места. В свою очередь, Беларусь получит круглогодичный транспортный коридор для доставки своих грузов на мировые рынки. Площадкой для проекта станет новый порт «Лавна» на западной стороне залива.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для Мурманской области это означает, в том числе дополнительные работы не только тех людей, которые уже работают в порту, но и тех, кто будет строить порт. С коллегами тоже поговорили, что все заинтересованные и квалифицированные компании Мурманской области должны участвовать и работать в этой стройке».

Андрей Бунаков, генеральный директор морского терминала «Ворота Арктики»: «Мы рассчитываем предусмотреть проектным решением объёмы до 25 млн тонн в год. И это будет мультимодальный комплекс, мы рассчитываем на разные грузы, как сыпучие, так и нефтепродукты. Рассматриваем возможность размещения контейнерного терминала. Оцениваем, что уже в 2028 году первые грузы должны поступать».