В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны

В столице Заполярья состоялся День Арктического инвестора. Во время форума обсуждали меры поддержки бизнеса. А первым резидентом Арктической зоны стала компания «Норд Стар», которая планирует модернизировать и инфраструктуры морского порта Витино в Кандалакше.

Существенное снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли, обнуление ставки налогов на имущество на первые пять лет и на землю на три года - это только часть тех мер государственной поддержки, которыми уже сейчас могут воспользоваться резиденты Арктической зоны.

Инвесторы из Мурманской области уже подали заявки на получение статуса резидента на едином инвестиционном портале Арктической зоны России.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «У каждого из этих инвесторов зарегистрирован «Личный кабинет», через негоони заявили о своих проектах, бизнес-планах. Там объём информации небольшой для того, чтобы внести заявку. Дальше ведётся работа с каждым из инвесторов».

В День Арктического инвестора, который состоялся в Мурманске, подписали первое соглашение об официальном признании резидентом Арктической зоны компании «Норд Стар», инвестпроект которой предполагает перезапуск простаивающего с 2013 года морского порта Витино на Белом море в Кандалакше.

Денис Мартынов, гендиректор «Норд Стар»: «Объём инвестиций порядка трёх миллиардов рублей. Из них часть денег - наши средства, часть - частных инвесторов. Количество рабочих мест порядка 250. Мы закрываем часть рабочих мест в регионе».

Предполагается, что особые преференции помогут сделать Арктический регион крупнейшей экономической зоной Российской Федерации, а также решат ряд застарелых внутренних проблем - отток населения и высокие издержки при ведении бизнеса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Суть такова, чтобы инвестор мог подключиться, получить земельный участок, вложить деньги, создать рабочие места и новые производства. Та работа, которую мы проводили с федеральным центром к принятию изменений, сегодня имеет практическое значение. Мы видим активность инвесторов в дополнении к ТОР, всё это создает особые условия для инвестиций».

Порт Лиинахамари также получил статус резидента Арктической зоны. Предполагается, что одноименный туристский проект, будет развивать природный и экологический туризм, в его рамках планируется создание необходимой инфраструктуры для захода круизных судов и яхт, для развития дайвинга, морской рыбалки и других видов туризма.