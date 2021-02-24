В Мурманской области появился современный аппарат для проведения радионуклидной диагностики

С его помощью можно получить томографические изображения и 3D-реконструкцию определенного объёма тела человека, а также сделать компьютерную томографию. Оборудование уже работает, спасая жизни северян.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография или ОФЭТ – это метод радионуклидной диагностики. Для проведения исследования пациенту вводят два препарата, которые в сочетании дают изотоп, испускающий гамма-излучение. Оно и регистрируется детекторами оборудования.

Денис Махотин, врач-рентгенолог Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Исследование проводится спустя три часа после введения радиофармпрепарата. Пациент приходит утром, ему делается инъекция радиофармпрепарата в вену и только через три часа он ложится на стол аппарата».

Татьяна Кременская, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Второе по обследованию – щитовидная железа. Их эндокринологи направляют. Могут также направлять ревматологи для обследования костной системы. Ну, и, как сказал Денис Васильевич, мы планируем обследованием сердца заниматься. Также часто на почки отправляют, тоже по поводу онкологии, либо после стентирования почек».

Татьяна Кременская, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Очень часто находят метастазы, которые раньше до этого не выявлялись. Или опухоли находим, о которых до этого никто не подозревал».

Полученное изображение можно совместить с изображениями компьютерной томографии. Это позволяет увидеть трёхмерную реконструкцию физиологических или патологических процессов в сочетании с анатомическими структурными изменениями.