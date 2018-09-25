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В Мурманской области появится женский форум

Какие новые меры вводятся для поддержки малого и среднего бизнеса,  когда в квартирах мурманчан потеплеют батареи - эти вопросы обсудила с коллегами глава региона Марина Ковтун на еженедельном оперативном совещании.

Самый волнующий вопрос в повестке - отопительный сезон. Столбик термометра сегодня достиг отметки в 0 градусов. Однако, не во всех районах столицы Заполярья потеплели батареи. Глава региона отметила, что с 28 августа в плановом порядке к теплу по всей области подключены социальные учреждения. Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский сообщил, что уже подключены к отоплению дома в Апатитах, Кировске, Кольском районе. Губернатор поручила главам муниципалитетов и администраций всего региона проконтролировать  ход вхождения в отопительный сезон.

Также во время совещания не упустили из виду и обращения граждан. В этот раз внимание губернатора привлекли жители Туломы, которых не устраивает состояние детских площадок в посёлке.

- Когда вы формируете программы комфортной городской среды, то разговаривайте с людьми, походите по дворам, - советует главам муниципалитетов Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Я понимаю, что средств на все пожелания жителей вашего населенного пункта не хватит, тогда выбирайте приоритеты. Но приоритет должен быть отдан детям.

Также Марина Ковтун поделилась своими впечатлениями о втором Евразийском женском форуме, который глава региона посетила 19 сентября. Губернатор  рассказала  о  планах создания в Мурманской области похожей площадки,  на которой  женщины - предприниматели, научные и политические деятели смоги бы общаться и развиваться, поддерживая друг друга.

Глава региона напомнила, что с октября в Мурманской области вводятся новые меры льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Объём средств, выделенных Мурманской области на развитие предпринимательства в 2019 году, в 10 раз превышает сумму прошлого года.

- С первого октября 2018 года мы по основным нашим кредитным программам значительно снижаем процентные ставки, - отметил в докладе Олег Костенко, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства. – Например, для начинающих предпринимателей процентная ставка будет снижена с 9 до 5%. Для предпринимателей, которые привлекают ресурсы для пополнения оборотных средств, ставка будет снижена с 10 до 7%. По микрозаймам для расчётов по договорам лизинга и для субъектов туриндустрии, где  и так уже невысокая ставка, с 7% будет снижена до 5% годовых.

Также по просьбам начинающих предпринимателей вводится новый вид займа на приобретение оборудования. Такое кредитование позволит развиваться производственным направлениям в больших масштабах, а так же не сильно обременит бизнесменов выплатами.

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