В Мурманской области появятся города света

На борьбу с хандрой и депрессией полярной ночи в Заполярье привлекли светодизайнеров. 25 практикующих специалистов в течение недели экспериментировали со светом и цветом в городе Полярные Зори, в котором прошёл обучающий кэмп.

Итогом работы специалистов со всей России стал детальный анализ и представление концепции комплексного светового оформления города. Дизайнеры предложили не только увеличить освещенность и разнообразить её инсталляциями, но и внедрить систему «умного освещения», которая будет менять интенсивность и оттенок в зависимости от времени суток. Идея, кстати, может быть реализована не только в Полярных Зорях, об этом заявили представители регионального правительства во время завершающего дня работы кэмпа.

«Мы сможем, например, на пять лет сделать Полярные Зори действительно городом света, - отметил, подводя итоги кэмпа Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. – Мы определимся, сколько на это нужно средств, тогда мы будем привлекать бюджетные и внебюджетные источники.

Но самое главное, мы сможем сформировать центр компетенций и привлекать из других муниципалитетов команды, которые смогу эти идеи по световому дизайну, архитектурной подсветке, современному эффективному уличному освещению претворять в других городах и поселках нашего Кольского края».