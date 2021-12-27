В Мурманской области появятся ресурсные классы для детей с расстройствами аутистического спектра

Глава региона провёл рабочую встречу с детским омбудсменом по итогам годам.

Алевтина Андреева обратилась к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой рассмотреть вопрос организации школьного обучения по модели «Ресурсный класс» для детей с аутистическими расстройствами.

Глава региона поддержал инициативу уполномоченного, кроме того, поблагодарил Алевтину Андрееву за совместные с муниципалитетами рейды по проверке безопасности на улицах, в том числе по обнаружению стихийных снежных горок.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я точно поддержу все предложения по этим детишкам, поэтому готовьте свои предложения вместе с Минобром, запустим такую программу безопасному нахождению на улице».