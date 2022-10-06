В Мурманской области предоставят грант на развитие семейной фермы

Конкурс на получение поддержки запустило региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

До 10 млн рублей можно получить на проект по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений. До 5 млн рублей – на другую деятельность фермерского хозяйства. При этом грант должен покрывать не более 60 процентов затрат.

Участвовать в конкурсе могут крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели. Претенденты должны быть зарегистрированы в Мурманской области и вести деятельность как минимум последний год.

Подробные критерии и требования, а также форма заявления опубликованы на сайте министерства. Прием заявок продлится с 10 октября по 8 ноября.