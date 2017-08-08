В Мурманской области приближается сезон потеряшек

Несмотря на плохую погоду этим летом, мурманчане старались активно проводить время в тёплые деньки. Но, к сожалению, не для всех подобный отдых закончился благополучно. Многим отдыхающим уже пришлось обратиться за помощью к спасателям, а ведь грибной сезон ещё только начинается.

Август - золотой сезон для грибников и ягодников. Но не только их привлекают мурманские леса. В этом году на Кольском полуострове отмечают увеличение туристического потока, что не может не радовать, но и добавляет работы спасателям. Сотрудники МЧС поделились статистикой за первое полугодие и определили причины, по которым люди оказываются в чрезвычайном положении, в очередной раз напомнили покорителям дикой стихии о мерах безопасности и правилах поведения на природе.

- В этом году мы провели 81 поисково-спасательную работу, из них 51 работа на воде, - рассказал Денис Иванов, спасатель 1 класса мурманского спасательного центра МАКАС, - 24 спасательных работы в лесу и таёжной местности, 2 поисково-спасательные работы были в горах.

Самое большое количество происшествий случилось именно на водоёмах. Из-за огромного количества снега минувшей зимой уровень воды в реках повысился, а течение усилилось. Это создало особо опасную обстановку для туристов-экстремалов, которые совершают спуски вниз к устью реки. Но и количество происшествий в городских озёрах неутешительное. Спасатели предполагают, что именно холодное лето провоцирует подобное поведение у людей. В редкие солнечные деньки горожане собираются на пикники, на которых часто злоупотребляют спиртными напитками. После чего идут купаться в холодной воде. «На первом месте с худшей стороны находится Кольский района, где произошло 12 происшествий на водных объектах, - отмечает Николай Легенький, старший госинспектор по маломерным судам ГИМС МЧС. - На втором месте находится город Мурманск, где зафиксировано пять ЧП. И на третьем - город Мончегорск с четырьмя происшествиями».

Затронули спасатели и тему начинающегося грибного сезона. Нередко даже самые опытные покорители леса пренебрегают правилами безопасности. За первые 8 месяцев текущего года в зоне лесополосы провели 24 спасательные операции. Чаще всего горожане просто-напросто теряются среди сопок. Чтобы избежать подобных ситуаций, надо обязательно сообщить о своём маршруте близким и друзьям. А туристическим группам в обязательном порядке отправить уведомление в спасательную службу.

- Особенностью Мурманской области является то, что люди, стараясь уединиться, выбирают себе такие места, куда действительно, может быть, и ступала нога человека, но не каждый год, - заметил Владимир Ломанчук, заместитель начальника аварийно-спасательной службы Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области. - Порой по одному человеку, терпящему бедствие или оказавшемуся в нештатной ситуации, приходиться выезжать спасателям по несколько раз. Происходит это из-за того, что люди относятся к обеспечению собственной безопасности спустя рукава. Помните, планируя поход или туристическую вылазку, сообщите в аварийно-спасательную службу об этом и поставьте близких в известность. Возьмите с собой запас продовольствия на несколько дней, старайтесь избегать одежды камуфляжной раскраски, имейте при себе GPS-навигатор или компас, а так же заряженный мобильный телефон.