В Мурманской области присоединились к всероссийской акции «День спорта с Росгвардией»

Во всех подразделениях ведомства проходили соревнования. Самых спортивных бойцов выбирали в СОБРе и ОМОНе, вневедомственной охране и среди специалистов лицензионно-разрешительной системы.

По итогам легкоатлетического кросса среди сотрудников территориального управления были выявлены самые быстрые. По завершении акции «День спорта с Росгвардией» победители в своих категориях будут отобраны в сборную команду. Её участники представят заполярную Росгвардию на окружных турнирах и первенствах.