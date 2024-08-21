В Мурманской области привели статистику ликвидированных и локализованных лесных пожаров

В Зашейковском лесничестве ликвидирован пожар, в тушении которого участвовали пять сотрудников Мурманской авиабазы. Локализованы возгорания на Ура-Губе и в Кольском лесничестве.