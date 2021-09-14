В Мурманской области привито более 40% взрослого населения

141 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+54), Мончегорске (+18) и Кандалакшском районе (+15).

Согласно информации регионального Штаба по борьбе с коронавирусом, в нашей области привито более 40% взрослого населения. Это более 240 тысяч человек.

В мобильном пункте вакцинации в Ледовом дворце областного центра за прошедшую неделю привили более тысячи человек. В регионе кампанию по вакцинации обеспечивают 49 бригад.