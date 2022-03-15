В Мурманской области привиты более 356,5 тысячи человек

231 новый случай заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (53), Мончегорске (49) и Кандалакшском районе (26).

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил, что за прошедшую неделю зафиксировано снижение темпов регистрации COVID-19 более чем на 37%. «В настоящее время продолжаем возврат коечного фонда к оказанию медицинской помощи по основному профилю», - рассказал Панычев.

Основное число заболевших по-прежнему находится на амбулаторном лечении. На догоспитальном этапе работают 49 патронажных бригад в поликлиниках и 32 «ковидных» бригады скорой медицинской помощи.

«Основная мера, которая позволит уровню достигнутого в регионе коллективного иммунитета не снижаться, - это вакцинация и своевременная ревакцинация через 6 месяцев. Все виды вакцин есть в наличии», - отметил министр. Всего в регионе привиты более 356,5 тысячи человек. Продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет с согласия родителей.