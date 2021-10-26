225 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+71), Мончегорске (+33) и Североморске (+25).

В Мурманской области прививаться от CoVID-19 стали активнее, об этом сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. В минувшие выходные в выездных прививочных пунктах от коронавируса вакцинировались 660 человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлые выходные.

Всего в регионе привиты более 256 тысяч человек (без учёта ревакцинированных и иностранных граждан). Это более 55% от плана. В Мурманской области прививочную кампанию против коронавируса обеспечивают 49 бригад. Мобильные прививочные пункты работают в ТРЦ «Плазма», «Мурманск Молл» и ТЦ «Волна».