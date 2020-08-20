В Мурманской области продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Ограничение в очередной раз продлили, теперь оно будет действовать до 6 сентября.

В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 6 сентября. Речь идёт о тех пожилых северянах, которые не перешли на дистанционный формат и не ушли в отпуск.

Постановление подписано первым заместителем губернатора Оксаной Демченко.