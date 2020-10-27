В Мурманской области продлевают нулевую налоговую ставку для бизнесменов

Такая новость была озвучена сегодня на комитете по бюджету, финансам и налогам в Мурманской областной Думе. Также депутаты обсудили, каким будет бюджет 2021 года и что за поправки в него нужно внести.

Депутаты областной Думы уже не первый раз обсуждают и принимают законы, связанные с налоговыми льготами для представителей малого и среднего бизнеса. На повестке профильного комитета ещё один законопроект о дополнительных льготах для предпринимателей. Четыре года в нашем регионе предоставлялась нулевая налоговая ставка для субъектов малого и среднего бизнеса в первые два года их работы. Этой мерой поддержки воспользовались почти 700 индивидуальных предпринимателей. Сейчас срок льготы истекает, и депутаты приняли решение о необходимости ее продления.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «В июле месяце в Налоговый кодекс внесены изменения, которые дают право субъектам Федерации продлить действие этой нормы и на следующие периоды. Сегодня мы принимаем такое решение, чтобы на территории Мурманской области продлить действие такой льготной налоговой ставки».

Несмотря на сложности в определенные месяцы этого года, бюджет 2020 года заканчивается с плюсом в 2 миллиарда рублей. Такой рост поступлений связан в первую очередь, с налогом на прибыль предприятий, отметил Борис Пищулин.

Однако, несмотря на это, решения по формированию базового областного бюджета 2021 года будут очень осторожные, отмечают депутаты.

Также на заседании рассмотрели уточнение бюджета на 2021 год в части предоставления финансов «Мурманэнергосбыту» для приобретения топлива и нормального прохождения отопительного периода в этом сезоне.