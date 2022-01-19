147 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+72), Кандалакшском районе (+16) и в Североморск (+12).

В Мурманской области продлили ограничения по допуску к работе для граждан старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Для них предусмотрен дистанционный режим работы. Предполагается, что ограничение будет действовать до 24 февраля.

Но есть исключения. Полноценно трудиться можно: вакцинированным или переболевшим коронавирусом, при наличии подтверждающего документа, QR-кода или сертификата.

На заседании регионального оперштаба главный санитарный врач по Мурманской области сообщил о начале роста заболеваемости. Темп регистрации заболевания коронавирусом в на этой неделе выше, чем на прошлой на 19,7%. Один из наиболее тревожных показателей – рост на 35% количества зарегистрированных случаев COVID-19 среди северян старше 65 лет.

Специалисты рекомендуют обратить внимание, прежде всего, на неукоснительное и безусловное соблюдение тех ограничений, которые есть. Это масочный режим в закрытых помещениях и социальная дистанция.