В Мурманской области продолжает развиваться система патриотического воспитания молодёжи

Например, совсем недавно был создан центр «ВОИН», который посетили депутат Государственной Думы от нашего региона Татьяна Кусайко и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Летом прошлого года губернатор Мурманской области поручил создать Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!», а зимой на его базе открыли региональное отделение центра «ВОИН», созданного по поручению президента Владимира Путина.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Действительно, очень важно было здесь побывать, потому что общение с детьми, которые находятся в таком лагере, это огромное впечатление. Мне очень приятно, что здесь некоторые детки находятся уже по второму разу. Это говорит о том, что это дело необходимое, дело нужное и это тот путь, по которому мы должны идти, потому что это патриотическое воспитание, любовь к большой Родине, это любовь к малой родине, возможность познания своего родного края».

Центр «ВОИН» создан для военно-спортивной подготовки молодёжи. Здесь ребята получают знания и навыки в области медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи, управления беспилотными летательными аппаратами.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Сегодня я увидела классный лагерь с отличными условиями. Очень много наполненных образовательных мероприятий, очень много развлекательных мероприятий. Дети все заряжены, они заняты, они инициативные, активные и это, конечно, очень здорово, что у нас есть такие сейчас центры, где не только можно детям отдохнуть, но и получить дополнительную профориентацию, дополнительное образование».

В лагере патриотического воспитания ребята научатся не только основам безопасности жизнедеятельности, но пользованию различным техническим оснащением. Особое внимание руководители уделяют адаптации программ к условиям Крайнего Севера. Ведь Кольский полуостров славится резкой переменой погоды, своеобразным ландшафтом, особыми флорой и фауной.