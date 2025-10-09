Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.25 19:30

В Мурманской области продолжается акция «Север помогает»

В этот раз к ней присоединились волонтёры спортивной школы №13 и Кольского колледжа.

Волонтёрский десант доставил в распределительный центр очередную партию гуманитарной помощи в рамках региональной акции «Север помогает». В ней продукты питания длительного хранения, антисептики, медикаменты и средства личной гигиены.

Глеб Акимов, волонтёр, самбист: «Мы здесь живём, у нас ничего такого не происходит, а там люди не спят ночами, у них маленькие дети, у них ничего не хватает, у них ничего нет, они очень сильно боятся и хотят жить».

В этот раз к акции присоединились студенты из Кольского транспортного колледжа и самбисты из Детской юношеской спортивной школы №13. Ребята, кстати, не только сильные и смелые, но и ловкие. Они с лёгкостью сортировали коробки и собрали гуманитарную помощь очень быстро.

Глеб Акимов, волонтёр, самбист: «Без помощи ничего бы не получилось. Мы давно бы уже могли и проиграть. Помогать – это самое важное, если ты можешь помочь этому человеку, значит, ты должен ему помочь. Если не помощь, то всё давно бы уже рухнуло».

Педагоги считают важным привлекать детей к общественной деятельности и благотворительности. Ведь в такой работе растёт как патриотизм, так и любовь к своей Родине.

Павел Еремин, председатель Совета депутатов Кольского округа: «Сегодня они решили помочь нам сделать благое дело, они приехали в комплексный центр, во-первых, чтобы посмотреть своими глазами, как выглядит изнутри сбор гуманитарной помощи в рамках «Губернаторского конвоя». Во-вторых, конечно же, поучаствовать в расфасовке груза, в его погрузке в автомобиль. В общем, как-то поучаствовать и внести свой вклад в общую нашу Победу».

Акция «Север помогает» началась в сентябре 2022 года и до сих пор актуальна. Она призвана помогать тем, кто ушёл в зону проведения специальной военной операции, кто защищает нашу Родину.

Павел Еремин, председатель Совета депутатов Кольского округа: «Сейчас наша страна находится в тяжёлых условиях, мы ведём специальную военную операцию. И каждый житель нашей страны обязан вносить свой посильный вклад в победу, которая нам всем так очень нужна. И эти ребята так же должны осознавать, что они нужны стране, а страна так же нуждается в них».

В каждой собранной коробке – частичка тепла и поддержки от жителей Терского и Кольского округов, ЗАТО город Заозерск и Мурманска. Так из нашего региона в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено 648 тонн дополнительной помощи – это продукты питания и необходимые вещи.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)01:55«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году рост доходов россиян продолжится, а рост ВВП замедлится-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 23 копейки, доллар потерял почти 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»