В Мурманской области продолжается акция «Север помогает»

В этот раз к ней присоединились волонтёры спортивной школы №13 и Кольского колледжа.

Волонтёрский десант доставил в распределительный центр очередную партию гуманитарной помощи в рамках региональной акции «Север помогает». В ней продукты питания длительного хранения, антисептики, медикаменты и средства личной гигиены.

Глеб Акимов, волонтёр, самбист: «Мы здесь живём, у нас ничего такого не происходит, а там люди не спят ночами, у них маленькие дети, у них ничего не хватает, у них ничего нет, они очень сильно боятся и хотят жить».

В этот раз к акции присоединились студенты из Кольского транспортного колледжа и самбисты из Детской юношеской спортивной школы №13. Ребята, кстати, не только сильные и смелые, но и ловкие. Они с лёгкостью сортировали коробки и собрали гуманитарную помощь очень быстро.

Глеб Акимов, волонтёр, самбист: «Без помощи ничего бы не получилось. Мы давно бы уже могли и проиграть. Помогать – это самое важное, если ты можешь помочь этому человеку, значит, ты должен ему помочь. Если не помощь, то всё давно бы уже рухнуло».

Педагоги считают важным привлекать детей к общественной деятельности и благотворительности. Ведь в такой работе растёт как патриотизм, так и любовь к своей Родине.

Павел Еремин, председатель Совета депутатов Кольского округа: «Сегодня они решили помочь нам сделать благое дело, они приехали в комплексный центр, во-первых, чтобы посмотреть своими глазами, как выглядит изнутри сбор гуманитарной помощи в рамках «Губернаторского конвоя». Во-вторых, конечно же, поучаствовать в расфасовке груза, в его погрузке в автомобиль. В общем, как-то поучаствовать и внести свой вклад в общую нашу Победу».

Акция «Север помогает» началась в сентябре 2022 года и до сих пор актуальна. Она призвана помогать тем, кто ушёл в зону проведения специальной военной операции, кто защищает нашу Родину.

Павел Еремин, председатель Совета депутатов Кольского округа: «Сейчас наша страна находится в тяжёлых условиях, мы ведём специальную военную операцию. И каждый житель нашей страны обязан вносить свой посильный вклад в победу, которая нам всем так очень нужна. И эти ребята так же должны осознавать, что они нужны стране, а страна так же нуждается в них».

В каждой собранной коробке – частичка тепла и поддержки от жителей Терского и Кольского округов, ЗАТО город Заозерск и Мурманска. Так из нашего региона в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено 648 тонн дополнительной помощи – это продукты питания и необходимые вещи.