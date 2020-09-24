В Мурманской области продолжается борьба с коварным вирусом

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 75 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+49), Кольском (+9) и Печенгском (+8) районах. Ещё трое жителей региона умерли от осложнений вызванных инфекцией.

По сообщению штаба чуть больше двух тысяч человек сейчас лечатся от кроновируса. Препаратов, специально разработанных для больных COVID-19, в областных учреждениях здравоохранения сейчас нет, но региональный Минздрав планирует закупку таких медикаментов.

Зато врачи могут использовать аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Он заменяет функцию лёгких и сердца. Устройство повышает выживаемость пациентов на 30-40%.