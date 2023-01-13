В Мурманской области продолжается циркуляция вирусов гриппа

Об этом сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на региональное Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что новые случаи заболевания гриппом регистрируются ежедневно, более 70% заболевших - дети.

Медики напоминают: в случае, если у ребёнка появились признаки респираторного заболевания, необходимо оставить его дома и обратиться за медицинской помощью. Чтобы избежать возможных осложнений, не занимайтесь самолечением. Допуск детей с признаками ОРВИ в организованные коллективы влечёт за собой распространение инфекции в образовательном учреждении. Так же специалисты сообщают о регистрации на территории России первого заболевшего штаммом коронавируса «Кракен», пациента с такой разновидностью «Омикрона» выявили в Пензенской области.