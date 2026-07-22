В Мурманской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных зданий

Летом Мурманск становится зелёным, много деревьев в черте города, а на их фоне ещё одни леса - строительные. Такой пейзаж может и не всем по вкусу, но необходимость вынуждает, тем более что после проделанной работы дома расцветают. Пример тому - отремонтированный дом на Североморском шоссе, 4.

Яркий цвет фасада, новые козырьки и входные группы с домофонами, вверх тянутся водосточные трубы, а на макушке здания новая крыша и утеплённые чердаки.

Все работы проходят под строгим контролем регионального Министерства строительства.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «В 2026 году с привлечением средств из федерального и регионального бюджетов в рамках народной программы «На Севере – жить!» запланировано проведение 2443 вида работ в более чем 600 домах».

Общая сумма, выделенная на все виды строительных работ, составила более 8 миллиардов рублей. В Мурманске ремонты проведут в 364 многоквартирных домах и там, где это требуется, они будут масштабными.

Павел Горюнов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Помимо кровли и фасадов, которые можно визуально осмотреть, проводятся работы по фундаменту».

Например, продолжается капитальный ремонт крыш домов №№46 и 55 на улице Лобова. В ходе работ заменили старое кровельное покрытие на современное из профлиста, предварительно сделав новую обрешетку и утеплив чердак. А ещё полностью обновили внешний вид дома, учитывая специфику северного климата и используя новые составы, предотвращающие появление трещин.

Несмотря на большой объём работ, по словам областного министра строительства и представителей Фонда капитального ремонта, многие дома ремонтируют с опережением графика.

Строительные леса рано или поздно уйдут, а тепло в домах, надёжные трубы, электросети и, конечно, красивый внешний вид останутся. Поэтому временный эстетический дискомфорт стоит переждать.

А вот жители 230 домов уже встретили обновления в своих домах, ведь работы там полностью завершены.