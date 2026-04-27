В Мурманской области продолжается масштабная модернизация заполярных школ, колледжей и детских садов

Большая часть работ по капитальным ремонтам должна завершиться до начала нового учебного года. Объекты в Мурманске лично проинспектировала министр строительства региона Александра Карпова.

Школа №36 на улице Комсомольской была построена в 1961 году и капитальный ремонт здесь никогда не проводили. Теперь учреждение обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети» и программе «На Севере -жить!». Подрядчик пришёл на объект в начале апреля и начал демонтаж старых конструкций. До 1 сентября строителям необходимо полностью заменить все внутренние инженерные сети, отремонтировать классы и коридоры.

Оксана Якушева, директор школы №36 города Мурманска: «Ремонт очень долгожданный».

Ремонтные работы проконтролировали и в Мурманском индустриальном колледже. Объём колоссальный: в порядок приводят крышу над спортзалом, входные группы и систему отопления. Капитальный ремонт ведут в музее, столовой и пищеблоке. На первом этаже рабочие уже приступили к черновой отделке. Стены выравнивают под будущую окраску.

Артём Румянцев, подрядчик: «У нас фронт работ большой, но проблем не вижу, все нормально идёт».

Масштабных обновлений ждёт и студенческое общежитие индустриального колледжа на улице Ушакова. В коридорах здания ещё стоит строительная пыль от демонтажа, но уже прокладываются новые магистрали электроснабжения и водоснабжения. После замены всех сетей комнаты и места общего пользования ждёт финишная чистовая отделка.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «Посмотрели, проверили, темпы работ удовлетворительные».

Всего по региону в этом году планируют капитально отремонтировать 18 образовательных объектов. Работы спланированы так, чтобы минимизировать неудобства и завершить ремонт к Дню знаний.