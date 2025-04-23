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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.25 19:30

В Мурманской области продолжается национальный чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

В этом году он вместил 27 разных дисциплин: от приготовления пищи до разбора двигателя. Сегодня, например, студенты соревновались в ремонте легковых автомобилей.

Запах машинного масла и стук инструментов. Учащиеся Кольского транспортного колледжа за работой. Ребята занимаются своей стандартной учебной практикой, однако в этот раз не на оценку, а на конкурсные баллы. Они участвуют в чемпионате профмастерства «Абилимпикс».

Виктор Манин, преподаватель Кольского транспортного колледжа, эксперт чемпионата «Абилимписк»: «Разборка, сборка двигателя, у меня работает сейчас конкурсант … Ему ещё надо произвести необходимые измерения с основных частей этого двигателя».

Перед нами сердце любого транспорта. Чтобы продлить срок его службы, необходимо тщательно за ним ухаживать. Однако, если всё-таки понадобился ремонт, то мотор нужно правильно разобрать, устранить поломку или заменить детали и собрать. Всё это ребята умеют делать, начиная уже с первого курса, ведь в профессию идут с определенным опытом: кто-то помогал отцу в гараже, а кто-то приобрёл навыки в компании друзей.

Второй модуль, который в этот раз разбирают на конкурсной площадке колледжа, это электрооборудование легкового автомобиля. Здесь перед участником встает задача выявить и устранить неисправность, которая мешает двигателю авто завестись. Задача сложная, однако рядом наставники и их поддержка. Помогать, конечно, по правилам конкурса нельзя, однако обеспечить учащемуся спокойную работу – вот главная миссия преподавателя.

Виктор Манин, преподаватель Кольского транспортного колледжа, эксперт чемпионата «Абилимпикс»: «Все задания выполнимы, но есть большая проблема у некоторых конкурсантов».

Ребята участвуют в «Абилимпексе» впервые, для них это шанс продемонстрировать мастерство и показать в первую очередь себе, каких успехов они добились в учебе.

Владислав Седых, учащийся Кольского транспортного колледжа: «В первый раз участвую. Даже, если я не выиграю, главное же участие, а не победа».

Во многом такая скромность и честное отношение к делу – это заслуга преподавателей, чья задача заключается и в поддержке, и в том, чтобы как можно больше вовлекать студентов в подобного рода состязания. Ведь однажды они выпустятся, а при поиске работы, где конкуренция высока, важно иметь преимущество.

Игорь Чекуров, мастер производственного обучения Кольского транспортного колледжа, эксперт чемпионата «Абилимпикс»: «Это большой плюс к их будущей карьере».

Пока же для ребят на сегодня главная задача успешно справиться с заданиями. А результаты соревнований и имена победителей огласят уже 28 апреля.

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