В Мурманской области продолжается обновление парка школьных автобусов

На данный момент замена старого транспорта выполнена на 90%. При поддержке федерального правительства было закуплено ещё 9 новых школьных автобусов, укомплектованных для работы в нашем регионе.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Губернатор уже многократно говорил про то, что для нас безопасность детей - в приоритете. Тем более сейчас - в сезон праздничных ёлок: нужно перевозить детей на дальние расстояния и так далее».

За последние годы за средства федерального бюджета для Заполярья было закуплено 44 автобуса и ещё 11 приобрели на деньги из региональной казны. Таким образом, парк обновлён уже на 90%. Но в этом вопросе помимо количества, важно качество.

Татьяна Струкова, начальник транспортного отдела ГАУ МО «ЦКО»: «Автобусы отечественного производителя, оборудованы системой спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, оборудованы проблесковыми маячками. В общем, всем необходимым для организованной перевозки групп детей, для безопасности и соблюдения всех норм законов».

Транспортные средства пока не поставлены на учёт в ГИБДД, но водители уже знакомятся с новой техникой. В ближайшее время они выйдут в рейсы.

Новые автобусы отправятся в образовательные учреждения Апатитов, Оленегорска, Кандалакшского и Терского районов, Кировска и в Центр комплексного обслуживания учреждений образования.