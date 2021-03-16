В Мурманской области продолжается плановая замена лифтового оборудования

Устаревшие подъёмные агрегаты, которые эксплуатируются больше 25 лет, специалисты демонтируют, а на их месте появляется безопасное и современное оборудование.

Жителям девятиэтажки по адресу Марата, 23 временно приходится подниматься домой пешком. Новенькая кабина лифта, изготовленная в Могилеве, пока лежит возле подъезда. Специалисты установят её чуть позже, а пока занимаются трудоёмким монтажом технически сложного оборудования внутри шахты.

Всего в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов в этом году планируется заменить 28 лифтов.

Федор Денисов, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»: «Помимо замены лифтов 2021 года, у нас предусмотрены краткосрочным планом на 2022 год ещё 20 лифтов. Их расторгуем в ближайшее время и в течение года также заменим».