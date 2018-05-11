В Мурманской области продолжается пора капремонтов МКД

Только в апреле в 20 жилых зданиях завершились работы по ремонту крыш и внутридомовых инженерных систем.

В 15 многоквартирных домах отремонтировали систему горячего водоснабжения и установили новые теплообменники. В небольшом посёлке Зеленоборский по улице Привокзальная по программе капремонта обновили крышу. Комиссия из числа специалистов Фонда капремонтов, администрации, управляющих организации, представителей подрядчика и собственников капремонтом осталась довольна. Также новые крыши установили на трёх домах в Мурманске – на улице Челюскинцев, Папанина и проспекте Ленина. За качеством работ на всех этапах следит технический заказчик – региональный Фонд капитального ремонта, а также организация, осуществляющая строительный контроль.

Напомним, согласно условиям договора, срок гарантии на выполненные работ 5 лет. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, подрядчик обязан будет их устранить за свой счёт.