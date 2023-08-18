В Мурманской области продолжается приём заявлений на предоставление единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс

Назначение и выплата пособия производится одному из родителей на каждого совместно проживающего с ним первоклассника. В текущем году его размер составляет почти 5 тысяч рублей.