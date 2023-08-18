День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.23 19:30
В Мурманской области продолжается приём заявлений на предоставление единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс
Назначение и выплата пособия производится одному из родителей на каждого совместно проживающего с ним первоклассника. В текущем году его размер составляет почти 5 тысяч рублей.
На 1 августа этого года выплату уже получили 124 семьи.
Пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, но многодетным северянам пособие предоставляется независимо от дохода.
Отметим, что при расчётах не учитываются доходы граждан, призванных на военную службу по мобилизации.
За пособием можно обратиться посредством регионального портала электронных услуг, либо через многофункциональный центр. Срок подачи заявлений – до 31 октября 2023 года.
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