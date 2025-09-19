День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.25 19:30
В Мурманской области продолжается работа по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах
Подрядчики приступили к замене 109 подъёмников в 63 домах региона.
Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области. Лифты заменят в домах Мурманска, Полярных Зорь, Ревды, Североморска и Заозерска, предварительно проведя их техническое обследование и разработав проектную документацию.
В частности, оборудование уже завезли в МКД на улице Зои Космодемьянской и проезде Ледокольном областного центра. Согласно условиям контракта новые подъёмники установят и запустят в работу до конца 2025 года.
