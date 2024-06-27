В Мурманской области продолжается работа по обновлению плана «На Севере – жить!»

Предложения по улучшению жизни в регионе подали более 25 тысяч северян, а обсуждения проходят во всех муниципалитетах области.

В Центре управления регионом продолжается территориальная стратегическая сессия по обновлению плана развития Мурманской области. Стратегический план «На Севере - жить!» охватывает все отрасли, поэтому для обсуждения проекта собрались депутаты горсовета, предприниматели, работники медицинской и педагогической сфер, представители промышленных предприятий и общественных организаций.

Будущий проект развития региона будет опираться на инициативы и предложения жителей, что сделает его по-настоящему народным.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Это очень важно, когда можно всем миром определить вектор развития региона, в котором ты живёшь, муниципалитета, в котором ты живёшь. И сейчас именно такая работа выполняется на стратегической сессии. Люди уже прислали очень много предложений - 25 тысяч предложений с тем, как они хотели бы видеть свои города в дальнейшем, какими они должны быть».

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Каждый гражданин… улыбается и гордится своим городом».

Напомним, в конце мая в Мурманске стартовала первая стратегическая сессия по актуализации плана «На Севере – жить!». Сейчас обсуждения проходят во всех муниципалитетах области. В этом году в разработке проекта будет учитываться мнение каждого северянина. Для этого с 1 июня проводится масштабная работа по сбору предложений и инициатив для развития региона на ближайшие пять лет.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «И люди готовы во всём этом участвовать, предлагать свои идеи, именно свои идеи, не то, что им кто-то навязывает, а как они видят свой двор, как видят свое будущее в ближайшие пять или десять лет, потому что они там будут жить, в своих дворах, будут заниматься на этих площадках».

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Моя задача и свои мысли, и мысли моих избирателей - мурманчан, а приходят не только с округа, но и со всего города люди, действительно, вынести на эти обсуждения для того, чтобы это вошло в план».

Народные голосования в прошлом уже показали свою эффективность. В Мурманской области население с активной гражданской позицией. Люди неизменно участвуют в предложении инициатив, направленных на улучшение городов и жизни в регионе.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Впереди пять лет жизни, когда можно сделать свой выбор. И я призываю мурманчан принять в этом участие. Потому что определить то, каким будет твой город, твои улицы – это в наших руках, нам необходимо этим воспользоваться».

Принять участие в обновлении стратегического плана по развитию Мурманской области северяне могут до 3 июля. Внести инициативу можно лично, заполнив анкету в стационарных точках приёма предложений или перейдя на портал «Наш Север» в специальном разделе «Меняем Север к лучшему!».