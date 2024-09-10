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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.24 19:30

В Мурманской области продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости»

Уже сотни северян бесплатно изучили новые профессии, а кто-то расширил имеющиеся компетенции.

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» северяне могут бесплатно пройти обучение по актуальным специальностям. Программу реализуют в рамках национального проекта «Демография».

Главная цель - помочь отдельным категориям граждан с трудоустройством путём организации профессионального обучения, дополнительного образования для приобретения или развития имеющихся знаний.

Светлана Малькова, психолог-профконсультант Мурманского кадрового центра: «Категории граждан, которые могут учувствовать в проекте, - это молодёжь до 35 лет по различным категориям. Это женщины, у которых есть дети дошкольного возраста, предпенсионеры, граждане 50 лет и старше.  Граждане, которые стоят на учёте, которые стоят на учёте, как безработные в центре занятости. Участники специальной военной операции и члены их семей. Граждане, которые относятся к категории «ищущие работу».

Большинство программ можно изучить дистанционно, к примеру, по направлениям:  It, бухгалтерия, кадровое делопроизводство или психология. Всего их более 200. По некоторым можно обучиться и очно. На базе Мурманского строительного колледжа имени Момота сейчас комплектуются группы. Старт обучения первого октября.

Марина Яппарова, заместитель руководителя по образовательной деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки: «Можно будет обучиться по таким востребованным, как я считаю, профессиям: повар, слесарь по ремонту автомобилей, сварщик и электромонтёр. Обучение будет продолжаться в течение месяца в вечернее время. Будет вести мастера и преподаватели Мурманского строительного колледжа. По окончанию обучения будут выданы свидетельства о профессии рабочего».

Количество академических часов зависит от выбранной программы и формата обучения. В среднем погружение в профессию занимает полтора месяца. За это время преподаватели максимально пытаются ввести в курс дела и дать больше практики. Наибольшим часто в колледже учатся на поваров.

Екатерина Хармич, преподаватель Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Даже такие ограниченные сроки, как месяц и 144 часа, - это тот объём, базу которого можно вложить в студентов, обучающихся, которые придут на эти курсы. Конечно, будет программа по первичной обработке полуфабрикатов, мяса, рыбы, птицы. Наши программы все имеют уклон на региональный компонент, мы понимаем, что гастрономический туризм развивается, повар - востребованная профессия особенно в нашем регионе».

По завершению программы участники не только познакомятся со специальностью, но и смогут сразу применить новые навыки на профессиональном поприще, принять решение о более глубоком изучении предмета. В любом случае полученные знания будут полезны.

Игорь Трапезов, преподаватель Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Будем обучать ребят навыками, знаниями автомобильной техники, знаниями двигателя, изучения электрических систем автомобиля. Всё, что связано с автомобилями. Начальной базы достаточно будет - смогут устроиться в любое автотранспортное предприятия. Смогут свой автомобиль лучше узнать, ремонтировать свой автомобиль смогут. Всё зависит от будущих студентов».

С категориями лиц, подпадающими под программу, правилами и списком всех направлений обучения можно ознакомится на сайте «Работа России» или лично обратившись в центр занятости в вашем городе.

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