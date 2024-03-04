В Мурманской области продолжается реализация губернаторского проекта «Витаминизация»

В рамках третьего этапа в муниципалитетах открываются мобильные пункты по скрининговому тестированию на содержание витамина D в крови северян. В прошедшие выходные смогли провериться и александровцы.

Работать пункты будут каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12 до 20 часов.

Узнав о том, что уровень витамина Д в крови можно будет определить в течение нескольких минут и в своём городе, Татьяна Визжачая записалась на экспресс-обследование, коллегам также посоветовала пройти тестирование.

Татьяна Визжачая, участник проекта «Витаминизация», г. Снежногорск: «Я регулярно сдавала анализы на витамины, но платно. Хорошо, что теперь есть возможность сделать это бесплатно».

Мобильные пункты в муниципалитетах открыли в рамках третьего этапа губернаторского проекта «Витаминизация», а недавно возможность проверить, нуждается ли организм в витамине Д, получили и александровцы.

Оксана Гурьева, старшая медицинская сестра ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «Тест занимает всего десять минут, а с учётом заполнения анкеты около 15-20 минут на одного человека».

Желающих пройти тестирование достаточно, отмечают специалисты, это значит, что северяне озабочены состоянием своего здоровья.

- Главное – здоровье, в нашем возрасте, да, и в каждом это очень важно, особенно на Севере, нам эти витамины очень нужны, - говорит Виктория Григорьева, участник проекта «Витаминизация», г. Снежногорск. – Поэтому проверить уровень витамина D необходимо. Результаты приятные, в том плане, что проверила и поняла, что есть нехватка, буду восполнять, потому что хочу быть здоровой».

Первые часы работы пункта в Снежногорске показали, что в большинстве случаев у северян наблюдается средний уровень содержания витамина.

Виктория Курышова, участник проекта «Витаминизация», г. Снежногорск: «Спасибо большое нашим соцсетям, которые прогремели, прокричали, что надо идти. Благодаря маме, которая сказала, что нет очереди, я закончила работу и прибежала сюда».

По электронной очереди, талон на которую выдадут прямо в пункте, жителей, конечно, примут, но чтобы не создавать ажиотаж специалисты рекомендуют записываться предварительно, позвонив. Так можно будет прийти к назначенному времени и оперативно пройти тестирование.

Номер телефона 8 (8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

Отметим, что выдаваемые в случае низкого уровня витамина препараты изготовлены мурманским производителем. При острой нехватке северянам положены две упаковки витаминов, при умеренной – одна.

- Принимайте по одной капсуле в день в течение месяца после еды.

В трёх городах ЗАТО Александровск мобильные пункты начали работу с 1 марта. С 9 числа пункт «Витаминизации» откроется в Оленьей Губе.

При тестировании при себе надо иметь паспорт.