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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.20 19:30

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Музыкальные надежды Арктики»

Нынешняя серия мастер-классов от выдающихся мастеров культуры и искусства Санкт-Петербурга и Петрозаводска собрала рекордное число участников, и по многочисленным просьбам поклонников музыки стала более продолжительной, чем предыдущая.

Более четырёхсот юных северных дарований смогли стать участниками проекта «Музыкальные надежды Арктики», в рамках которого выдающиеся музыканты и деятели культуры проводят мастер-классы в городах Мурманской области. Всё это стало возможным благодаря гранту, который получила автор проекта – педагог музыкальной школы из Гаджиево. А группа соратников-энтузиастов, настоящих мастеров своего дела её поддержали.

Анна Гришко,  автор проекта «Музыкальные надежды Арктики»: «Я стала победителем конкурса, я поехала на форум «Ладога», где проходил  молодёжный форум Северо-Запада Росии. Там я и получила этот грант. Я автор проекта. Пять экспертов по разным направлениям: это Михаил Черниговский – хоровое искусство, Вокал Мария Германовна Людько, Галина Жукова, которая проводит в этой школе мастер-классы и Андрей Дикоев – народные инструменты и Юлия Минакова – струнные инструменты».

Встреча именитых деятелей культуры и искусства и юных северян состоялась во второй раз. Проект стартовал в октябре, и буквально за несколько месяцев показал свою эффективность. 

Галина Жукова, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики»:  «Мы можем отследить динамику развития детей, которых мы смотрели и занимались в октябре. Вчера мы занимались в школе в Оленегорске, позавчера в Полярных Зорях, сегодня в первой  школе. Я увидела не у всех, но у некоторых детей, рост и сдвиги. Они сделали то, о чем мы говорили. Это были серьёзные вещи, связанные и аппаратом, с интонацией, музыкальным мышлением, с архитектоникой».

Опытные эксперты находят подход к каждому юному таланту, стараются привить ребятам уверенность в себе, а это полдела на пути достижения высот в искусстве.

Андрей Дикоев, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики»: «С огоньком, с юморком, встречаются разные, интересные дети, к каждому приходится искать подход, всё стараешься и в шутку, и всерьёз работать, тут по-другому никак. Я, конечно, рад и счастлив оказаться в этой кампании, в этом проекте. Во второй раз мы уже приехали в Мурманск. Проект продолжает удивлять своим масштабом, размахом».

Эксперты уверены,  что этот проект для Кольского Севера очень нужен, необходимо продолжать и развивать его в будущем.  Интерес к нему неуклонно растёт. В числе участников не только ученики музыкальных школ, но и их педагоги.

Андрей Кучер, директор Детской музыкальной школы № 1 г. Мурманска: «Это проект хорош тем, что наши дети имеют возможность пообщаться и поработать с такими большими специалистами, которые ездят по городам области к талантливым детям. Этот проект нашёл большой отклик среди преподавателей и учащихся Мурманска. Январь оказался более насыщенным для специалистов. Если в октябре не такая была большая наполняемость, то сейчас работа специалистов расписана на три дня вперёд. Высокая посещаемость детей - с утра до вечера занимаемся».

Если октябрьская серия мастер-классов проходила в течение пяти дней, то нынешняя уже  семь. Творческий десант, как сами себя называют эксперты проекта, побывал в Полярных Зорях, Оленегорске, сейчас в Мурманске, далее ЗАТО Александровск, потом снова областной центр, а в субботу – итоговый гала-концерт в филармонии. Но на нём всё не закончится, в воскресение в Мурманском колледже искусств состоятся мастер-классы для студентов.

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