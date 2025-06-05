В Мурманской области продолжается реализация проекта «Силы тыла в лицах»

Это истории о тех, кто оказывает посильное содействие фронту: шьют одежду, изготавливают продукты быстрого приготовления, плетут сети. Фотовыставка открылась в Снежногорске.

Более 1500 антидроновых одеял уже доставлено на фронт из ЗАТО Александровск. Эксперименты со слоями и защитными материалами девушки начали ещё в 2022 году, когда стала понятна основная причина гибели и ранений наших воинов. Сделать их невидимыми для тепловизоров стало приоритетной задачей для части снежногорских волонтёров. Изделие, разработанное добровольцами, универсальное: на покрывало устанавливают люверсы – так оно работает как носилки, используют его и как тент, накрывают одеялом-невидимкой остывающие моторы техники.

Анна Исляева, доброволец, г. Снежногорск: «Они закрывают ребят от тепловизора. Если человек находится под ним, то какое-то количество часов он невидим. Были отзывы, что раненые находились, а их не видели. Поэтому они у нас очень востребованы».

При этом не останавливаются и домашние швейные мастерские: многие вещи, в числе которых носки, бельё, футболки, становятся на передовой одноразовыми, потребность в них никогда не исчезает.

Надежда Жарнакова, доброволец, г. Снежногорск: «Я с балаклав начинала. Помню, ставила галочки, это было так волнительно, что я сделала, я смогла! Были майки, шапки, снуды… А потом, когда этих балаклав уже несколько сотен… Ты уже сбился».

О том, чьими руками в тылу шьётся, готовится, клеится и плетётся победа, рассказывает фотопроект «Силы тыла в лицах». Это истории волонтёров Мурманской области, которые жертвуют свободным временем, чтобы оказать поддержку нашим защитникам.

Татьяна Пищальникова, доброволец, г. Снежногорск: «В моей семье мужчины каждого поколения попадали в какой-либо военный конфликт: дед участвовал в Великой Отечественной войны, брат – в Афганистане, потом Чечня…. Сейчас мой племянник находится в зоне СВО. Позывные моего деда и моего племянника одинаковые».

Поддержали проект в Общественной палате региона: такие инициативы, уверены общественники, привлекают в ряды волонтёров новых участников, которые вносят свои предложения, а главное, помогают общему делу.

Дмитрий Михайлевич, член Общественной палаты Мурманской области: «Забота и участие в таких событиях подчеркивает патриотизм и заботу о бойцах СВО наших сограждан».

Часть региональных инициатив направлена на молодёжь. Например, проект «Патриотический десант «В кругу СВОих».

Анна Климкина, член Общественной палаты Мурманской области: «Участники СВО встречаются с нашей молодёжью и беседуют, а также проводят мастер-классы».

При этом не останавливаются и сборы гуманитарной помощи, не лишними оказываются в деле победы и финансовые пожертвования. Их тратят в том числе на технику, и, например, генераторы.

Дионисий Иванов, протоирей, настоятель храма Георгия Победоносца, г. Снежногорск: «По силам стараемся, каждая наша отправка – это порядка ста тысяч рублей на гуманитарные грузы. Отмечу, что помощь оказывают даже те, кто переехал в другой регион, а доверие к нашему приходу осталось – переводят на нужды фронту».

Открытие каждой фотовыставки – это и возможность для волонтёров обменяться опытом, завести полезные знакомства. Даже для детей находятся занятия – они пишут письма для защитников и создают для бойцов талисманы, которые передаются вместе с грузами в зону СВО.