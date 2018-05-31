Пожилая мурманчанка электрочайником убила знакомого мужчинуЗНАКИ: Гороскоп у всех людей разный, зная его особенности, можно достичь многого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»31.05.18 19:30

В Мурманской области продолжается реализация телепроекта «Видеопаспорт ребёнка»

29 детей в Мурманской области нашли себе новые семьи благодаря телепроекту «Видеопаспорт ребёнка». Сегодня завершились съёмки ещё десяти ребят региона. Корреспонденты «Арктик-ТВ» встретились с учредителем благотворительного фонда, чтобы узнать о подробностях этой программы.

Телепроект «Видеопаспорт ребёнка» появился в 2011 году на безе уже существующей рубрики «У вас будет ребёнок», которая выходит на  одном из федеральныхтелеканалов. Ведущая передачи Елена Кизякова снимает небольшие биографические фильмы про детей-сирот, в которых ребята рассказывают о себе и своих увлечениях, делятся историями из жизни и планами на будущее. Мурманская область присоседилась  к этой активной работе в 2014 году. За 4 года в регионе было снято 52 сюжета, благодаря которым 29 героев фильмов нашли свой новый дом.

- Мы считаем, что это очень эффективный проект. Это неоценимая помощь для самих детей. Всё это стало возможным благодаря другому благотворительному фонду «Время добра», который помогает и берёт на себя часть финансовой нагрузки по осуществлению этого проекта, - отметила Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области.

В этот раз команда проекта и ведущая рубрики Елена Кизякова прибыли в Мурманск, чтобы снять мини-фильмы про десятерых ребят региона. В качестве героев передачи выбрали тех детей, которым сложнее всего найти новую семью. Например, подростков или тех, у кого много братьев и сестёр. Практика показывает, что эти группы детей устроить так же сложно, как и ребёнка с ограничениями по здоровью. В Мурманске и нашем регионе этот процесс налажен лучше, чем в целом по стране. «Здесь прекрасно построена работа по устройству детей в семьи. Очень маленький банк данных о детях-сиротах, - отмечает Елена Кизякова, телеведущая.

После выхода в эфир телерассказов шансы найти новый дом у ребят значительно увеличатся. На этом работа с проектом не остановится. Через какое-то время телеведущая вновь посетит Заполярье.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 235 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Александр
31.05.18 07:22
Ну вы даёте. Такую ахинею за чистую монету выдаете.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Наталья
30.05.18 20:21
Здравствуйте. Мы поменяли окна. Старые рамы работники вынесли и оставили возле подъезда. А на следующий день позвонили с ЖЭКа и сказали, чтобы убирали. Кто должен убирать строительный мусор собственни
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий
30.05.18 18:46
А ничего, что уже неделю температура в районе 8 - 16, а ночью 4 - 6?
Комментарий к новости:В Североморске отключили отопление
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (12+)01:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук заставил «плакать» домохозяек-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 57 копеек, евро вырос почти на 6 копеек-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: в правительстве не договорились, решать Путину
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика