В Мурманской области продолжается реализация телепроекта «Видеопаспорт ребёнка»

29 детей в Мурманской области нашли себе новые семьи благодаря телепроекту «Видеопаспорт ребёнка». Сегодня завершились съёмки ещё десяти ребят региона. Корреспонденты «Арктик-ТВ» встретились с учредителем благотворительного фонда, чтобы узнать о подробностях этой программы.

Телепроект «Видеопаспорт ребёнка» появился в 2011 году на безе уже существующей рубрики «У вас будет ребёнок», которая выходит на одном из федеральныхтелеканалов. Ведущая передачи Елена Кизякова снимает небольшие биографические фильмы про детей-сирот, в которых ребята рассказывают о себе и своих увлечениях, делятся историями из жизни и планами на будущее. Мурманская область присоседилась к этой активной работе в 2014 году. За 4 года в регионе было снято 52 сюжета, благодаря которым 29 героев фильмов нашли свой новый дом.

- Мы считаем, что это очень эффективный проект. Это неоценимая помощь для самих детей. Всё это стало возможным благодаря другому благотворительному фонду «Время добра», который помогает и берёт на себя часть финансовой нагрузки по осуществлению этого проекта, - отметила Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области.

В этот раз команда проекта и ведущая рубрики Елена Кизякова прибыли в Мурманск, чтобы снять мини-фильмы про десятерых ребят региона. В качестве героев передачи выбрали тех детей, которым сложнее всего найти новую семью. Например, подростков или тех, у кого много братьев и сестёр. Практика показывает, что эти группы детей устроить так же сложно, как и ребёнка с ограничениями по здоровью. В Мурманске и нашем регионе этот процесс налажен лучше, чем в целом по стране. «Здесь прекрасно построена работа по устройству детей в семьи. Очень маленький банк данных о детях-сиротах, - отмечает Елена Кизякова, телеведущая.

После выхода в эфир телерассказов шансы найти новый дом у ребят значительно увеличатся. На этом работа с проектом не остановится. Через какое-то время телеведущая вновь посетит Заполярье.