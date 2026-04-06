В Мурманской области продолжается регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия»

В этот раз свою кандидатуру выдвинул Сергей Дубовой, который намерен представлять «Единую Россию» в региональном парламенте и Государственной Думе.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой уже подал все необходимые документы. Работать и дальше на благо нашего региона – личная ответственность Сергея Михайловича. На севере он прошёл службу на флоте, руководил муниципалитетом и хорошо осведомлён о том, с какими проблемами жители закрытых гарнизонов сталкиваются чаще всего.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я считаю, что мы должны сделать всё, чтобы наша Мурманская область стала более привлекательной, чтобы к нам приезжали молодые специалисты и те ребята, которые здесь заканчивают наши колледжи, получают профессию, чтобы они оставались здесь, на родной земле, и продолжали трудовую династию».

Голосование в этом году пройдёт с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля на портале pg.er.ru