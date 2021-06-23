В Мурманской области продолжается реновация ЗАТО и военных городков

На это выделено около миллиарда рублей, из них 211 миллионов направлено в Заозерск. В рамках первого этапа комплексного плана, который завершится 1 июля, в городе ремонтируют дороги, дома и квартиры.

Ремонт муниципальных дорог – одна из главных задач реализации первого этапа реновации в Заозерске. Рабочие меняют асфальтовое покрытие, обустраивают или восстанавливают тротуары, устанавливают новое уличное освещение.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО город Заозерск: «В основном все подготовительные работы выполнены. Здесь мы уже начали укладывать асфальт, но погода наша, ливни, которые прошли немного остановили работу. Потому что в дождь не надо класть. Сейчас уже заканчивают обустройство тротуаров и со среды, скорее всего погода позволит, и мы начинаем укладывать весь асфальт».

Также в Заозерске ремонтируют заброшенное жильё. 80 из 127 запланированных под ремонт квартир уже сданы, а в 47 - высокий процент готовности.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО город Заозерск: «Много домов заколоченных и сейчас численность жителей в городе низкая по сравнению с имеющимся жилым фондом. В связи с этим мы ещё три дома расселяем. Предоставляем людям, которых переселяем в многонаселенные дома, уже отремонтированные квартиры. Плюс, часть квартир уходит на потребности города. У нас пришёл корабль и экипажу требуется жильё. Вот мы 8 квартир из этих передаём новому экипажу».

Сейчас на улице Колышкина реконструируют несколько квартир. Здесь устанавливают пластиковые окна, новые двери, сантехнику, ремонтируют полы и потолки, выравнивают стены и клеят обои. Новые жильцы уже определены и совсем скоро переедут в благоустроенное жильё.

Также в рамках реновации уже утеплили торцы 28 домов Заозерска. Кстати, в будущем в ЗАТО планируют снести 35 пустых зданий. Но это будет на втором этапе реновации. На их месте построят новые дома или зоны отдыха.