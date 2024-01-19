В Мурманской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвиженцев на выборы Президента России

Напомним, выборы Президента РФ состоятся с 15 по 17 марта. В Мурманской области отдать свой голос можно будет как на участках, так и дистанционно в электронном формате.

На данный момент зарегистрированные партийные кандидаты готовятся к агитационному периоду, а самовыдвиженцы и кандидаты от непарламентских партий продолжают сбор подписей в свою поддержку.

Святослав Ширвель, волонтёр: «Поток людей у нас не снижался. Северяне были активны и в выходные, и в праздничные дни, и сейчас. Люди подходят, активно интересуются, поддерживают кандидата. И сейчас у нас активно ведется работа: волонтёры работают, выполняют свой долг и с радостью принимать всех желающих поддержать нашего кандидата».

За происходящим активно наблюдают сторонние организации, чтобы все этапы предвыборной гонки проходили в правовом поле. К слову, на данный момент никаких нарушений выявлено не было.

Юлия Величко, председатель штаба общественного наблюдения Мурманской области: «Общественных наблюдателей много в Мурманской области, мы говорим и о пуле наблюдателей, которые работали в прошлые годы с нами и те, которые новые. Здесь волонтёрское движение очень помогает, ни один штаб не обойдётся без работы наших волонтёров. А наши волонтёры - опытные люди, они постоянно обучаются и повышают знания и навыки волонтёрской деятельности».

По словам волонтёров, люди охотно участвуют в сборе подписей. Многие уже ждут начало весны, чтобы сделать выбор, который повлияет на дальнейшие развитие страны.

Мария Панюшкина: «Я считаю, что на эти выборы должны прийти все граждане Российской Федерации. Это наш долг, это наша обязанность».

Подписная кампания закончится совсем скоро, ведь кандидатам в президенты необходимо подать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию не позднее 31 января.