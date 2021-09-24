В Мурманской области продолжается социологический опрос на тему транспортного обслуживания

Анкетирование прошли около 1300 северян, ещё порядка 500 человек ответили только на часть вопросов.

Промежуточные итоги показали, что на общественном транспорте передвигается половина опрошенных, около 20% – в его услугах не нуждаются, а треть жителей региона пользуется личными автомобилями.

Северяне также высказали свои предложения по новой маршрутной сети в городе, изменению времени движения действующего городского и междугороднего общественного транспорта.

В настоящее время опрос продолжается, его можно пройти на портале «Наш Север».