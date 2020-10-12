В Мурманской области продолжается вакцинация против гриппа

Активный и работающий пенсионер Владимир Шкода - сторонник вакцинации - обратился к северянам.

- Мне уже почти семь десятков лет. Последние 8 лет я обязательно принимаю участие в прививочной кампании. Делаю укольчик каждую осень. Эти восемь лет я чувствую себя прекрасно! Ни разу не болел ни ОРЗ, ни гриппом. В нынешних условиях, когда наложилась ещё и пандемия коронавируса, прививка от гриппа вообще должна быть обязательной.

Да, нам нужно прививаться.