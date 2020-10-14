В Мурманской области продолжается вакцинация против гриппа

К северянам обратилась эпидемиолог Елена Иванова:

- Я являюсь сторонником вакцинации. Сама каждый год прививаюсь против гриппа и агитирую сотрудников больницы. Как эпидемиолог знаю доказательную базу.

Я ещё ни разу не встречалась в реанимации с пациентом, погибающим от гриппа и при этом привитым. Погибают от гриппа непривитые!

Специфическая профилактика против гриппа не сравнится ни с одним методом профилактики. Я не отрицаю здорового образа жизни. И лук, и чеснок, и прогулки на воздухе, и приём витаминов, и проветривание помещений, и занятия спортом – это все нужные и важные вещи. Но вакцинация против гриппа всегда будет эффективнее.