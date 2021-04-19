В Мурманской области продолжается второй сезон федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики»

Проект «Музыкальные надежды Арктики», заручившийся грантовой поддержкой, продолжает свою реализацию в школах искусств и учебных музыкальных заведениях. Первая часть второго сезона «Надежд» в этом году была реализована онлайн, но эпидемическая обстановка позволила проводить встречи с преподавателями и студентами вне виртуальных площадок.

Михаил Черниговский, эксперт федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики»: «Мне нравится в ваших детях то, что они понимают, что занимаются профессией: они приходят не время провести, а они приобретают знания, умения, они относятся к этому серьёзно, как к своей профессии».

На хоровой мастер-класс в ЗАТО Александровск удалось попасть и ребятам из Заозерска. Хору заозерской школы искусств более 10 лет, репертуар, отмечает педагог, довольно широк: от классики и народных песен до современных мелодий.

Екатерина Кривошеина, преподаватель детской музыкальной школы искусств, г. Заозерск: «Вот это живое общение со специалистом, человеком, который «со стороны». Дети лучше воспринимают информацию, больше реагируют, становятся более отзывчивыми, и хор становится по-другому звучать».

Михаил Черниговский, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики»: «Каким-то вещам можно научится на протяжении жизни. Но если нет понимания, зачем я здесь стою, и что я люблю музыку, люблю хор, вот, если этого нет, то ничего и не будет».

В этом году проекту удалось добиться новых высот. В занятиях примут участие новые известные в музыкальной среде исполнители и педагоги.

Расширилась и география участников. Благодаря онлайн-режиму к «Надеждам Арктики» присоединились музыканты из Красноярской области и Республики Карелия. Финал на этот раз обойдётся без сборного концерта с воспитанниками. В филармонии Мурманска состоится большой концерт экспертов - знаменитых российских музыкантов, которые исполнят произведения композиторов-юбиляров 2021 года.